EN VIVO | Marquense vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la jornada 11 del Apertura 2026

Marquense y Malacateco protagonizan este sábado el clásico de la amistad en el estadio Marquesa de La Ensenada a las 6:00 PM en la undécima jornada del Apertura 2026. Los leones llegan al partido en la séptima posición con 13 puntos buscando sumar de local ante un rival directo en la tabla.

Malacateco llega al partido en la novena posición con 12 puntos en lo que ha sido un torneo de altibajos para los toros. Los dirigidos por Carlos Robles buscarán aprovechar el clásico samarcano para sumar puntos y escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.

El clásico de la amistad siempre tiene un ingrediente especial entre dos equipos del mismo departamento. Marquense y Malacateco se conocen bien y ambos saben que los tres puntos de este sábado serían vitales para sus respectivos objetivos en el torneo chapín.

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