EN VIVO | Marquense vs. San Pedro: siga el minuto a minuto de la novena jornada del Apertura 2026

Marquense y San Pedro protagonizan este sábado el primer partido de la novena jornada del Apertura 2026 en el estadio Marquesa de La Ensenada a las 8:00 PM. El clásico San Marcos promete ser una verdadera fiesta con lleno total en las gradas en lo que es uno de los duelos más atractivos de la jornada.

San Pedro llega al partido en la tercera posición de la tabla con 16 puntos producto de cinco victorias un empate y dos derrotas. Los gallos que han sorprendido en su debut en la Liga Nacional buscarán sumar de visita para meter presión directa al líder Municipal con 19 puntos y al sublíder Antigua GFC con 18.

Marquense por su parte recibe a los gallos en la quinta posición con 12 puntos y con la necesidad de ganar en casa para acortar distancias con la parte alta de la tabla. Los leones saben que una victoria los consolidaría en los puestos de acceso a la fase final del campeonato nacional.

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