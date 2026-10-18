Fútbol Nacional
EN VIVO | Marquense vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto de la jornada 15
Los leones reciben a los venados este domingo a las 8:10 PM en el estadio Marquesa de La Ensenada en el partido que cierra la actividad dominical de la jornada 15 del Apertura 2026.
Marquense y Suchitepéquez cierran la actividad dominical de la jornada 15 del Apertura 2026 este domingo a las 8:10 PM en el estadio Marquesa de La Ensenada. Los Leones buscarán sumar de local para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla.
Suchitepéquez llega al partido en el último lugar sin conocer la victoria en el torneo en lo que hace de este encuentro una oportunidad crucial para los Venados que necesitan urgentemente los tres puntos para no quedar definitivamente descolgados del campeonato chapín.
El partido promete ser muy intenso entre un Marquense que quiere seguir escalando posiciones y un Suchitepéquez que juega por su vida en el torneo en lo que será el cierre perfecto de una jornada dominical cargada de emociones.
Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: