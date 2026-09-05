EN VIVO | Marquense vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto del clásico occidental

Marquense y Xelajú MC protagonizan este sábado el clásico occidental del Apertura 2026 en el estadio Marquesa de La Ensenada a las 9:00 PM. Los Leones dirigidos por Julio Manuel Naya llegan al partido en la séptima posición con nueve puntos y buscarán aprovechar su condición de local para seguir sumando.

Xelajú MC llega al clásico occidental en la octava posición con siete puntos y con la confianza de haber goleado 4-1 a Mixco en la jornada anterior en lo que fue su mejor actuación del torneo. Los Superchivos buscarán mantener su racha positiva y sumar de visita ante su rival regional.

El clásico occidental siempre tiene un ingrediente especial en el fútbol guatemalteco. Marquense y Xelajú se conocen bien y ambos saben que los tres puntos de este sábado serían vitales para seguir escalando posiciones en la tabla del Apertura 2026.

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