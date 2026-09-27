EN VIVO | Mixco vs. Antigua GFC: siga el minuto a minuto de la jornada 11 del Apertura 2026

Mixco y Antigua GFC se enfrentan este domingo el cierre de la jornada 11 del Apertura 2026 en el estadio Santo Domingo de Guzmán a las 3:00 PM. Ambos equipos llegan al partido con la necesidad de reivindicarse tras sus respectivas derrotas en la jornada anterior.

Antigua llega al partido en la tercera posición con 21 puntos pero viene de caer por goleada 4-0 ante Xelajú en lo que fue uno de los resultados más dolorosos del torneo para los coloniales. El conjunto antigüeño buscará recuperar su nivel y volver al triunfo de visita en el Santo Domingo de Guzmán.

Mixco por su parte marcha en la séptima posición con 15 puntos y también viene de perder ante Malacateco. Los chicharroneros que buscarán imponerse de local ante un rival directo en la tabla del Apertura 2026 saben que una victoria los acercaría a los primeros lugares del campeonato nacional.

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