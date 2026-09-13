EN VIVO | Mixco vs. Aurora FC: siga el minuto a minuto de la novena jornada del Apertura 2026

Mixco y Aurora abren la actividad dominical de la novena jornada del Apertura 2026 este domingo a las 11:00 AM en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Los chicharroneros llegan al partido en la quinta posición con 12 puntos y buscarán aprovechar su condición de local para sumar y escalar posiciones en la tabla.

Aurora FC llega al partido en la séptima posición con nueve puntos en lo que ha sido un arranque irregular para los aurinegros en el torneo chapín. Los dirigidos por Saúl Phillips buscarán sacar un resultado positivo de visita para meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El partido promete ser intenso entre dos equipos que necesitan sumar para no perder terreno en la tabla del Apertura 2026 donde la lucha por los puestos de clasificación a la fase final se mantiene muy apretada.

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