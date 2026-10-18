Fútbol Nacional
EN VIVO | Mixco vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto de la jornada 15
Los chicharroneros reciben a los príncipes azules este domingo a las 3:00 PM en el estadio Santo Domingo de Guzmán buscando sumar de local para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.
Mixco y Cobán Imperial se miden este domingo a las 3:00 PM en el estadio Santo Domingo de Guzmán en la jornada 15 del Apertura 2026. Los Chicharroneros que marchan en la sexta posición con 18 puntos buscarán aprovechar su fortaleza como locales ante un Cobán que llega motivado tras encadenar victorias en la segunda vuelta.
Los Príncipes Azules llegan en la novena posición con 13 puntos y con una recuperación notable en las últimas jornadas. Los cobaneros buscarán confirmar su buen momento sumando de visita para seguir alejándose de la zona baja de la tabla.
El duelo promete ser muy intenso entre dos equipos que llegan en momentos distintos del torneo pero con el mismo objetivo de sumar tres puntos en la jornada 15 del Apertura 2026.
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