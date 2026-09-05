EN VIVO | Mixco vs. Comunicaciones: siga el minuto a minuto de la séptima jornada del Apertura 2026

Mixco y Comunicaciones abren la actividad sabatina de la séptima jornada del Apertura 2026 a las 3:00 PM en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Los chicharroneros llegan al partido en la sexta posición con nueve puntos y con la necesidad de recuperarse tras la goleada 4-1 que sufrieron ante Xelajú en la jornada anterior.

Comunicaciones llega al partido con un nuevo técnico tras la salida de Marco Antonio Figueroa y con la urgencia de sumar puntos para salir de la novena posición de la tabla donde acumula apenas siete unidades. Los cremas saben que una derrota los hundiría aún más en la clasificación del torneo nacional.

El partido promete ser intenso entre dos equipos con necesidades distintas. Mixco querrá recuperarse mientras Comunicaciones buscará estrenar su nueva era técnica con un resultado positivo en el Santo Domingo de Guzmán.

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