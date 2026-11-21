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EN VIVO | Mixco vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la jornada 21
Los chicharroneros reciben a los toros hoy a las 3:00 PM en el Santo Domingo de Guzmán, con el pase directo a semifinales en la mira.
Mixco y Malacateco se enfrentan hoy a las 3:00 PM en el estadio Santo Domingo de Guzmán, por la jornada 21 del Apertura 2026. Los chicharroneros tienen 34 puntos y son terceros por diferencia de goles, detrás de Xelajú, que juega su partido contra Suchitepéquez.
Malacateco llega con 19 puntos, undécimo, y viene de caer 0-1 ante Municipal. Los toros ya no tienen opciones de llegar a la fase final y juegan para sumar puntos de cara al siguiente torneo.
Mixco tiene las mismas opciones que Xelajú de pelear por un boleto directo a semifinales, pero depende también de lo que haga Municipal, que tiene un partido pendiente.