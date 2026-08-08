Fútbol Nacional
EN VIVO | Mixco vs. Marquense: siga el minuto a minuto de la tercera jornada del Apertura 2026
Los Chicharroneros reciben a los Leones este sábado en el estadio Santo Domingo de Guzmán en un duelo donde Marquense buscará sus primeros puntos del torneo.
(Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo / PL).
Mixco y Marquense abren la actividad de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de este sábado a las 11:00 AM en el estadio Santo Domingo de Guzmán en un duelo con mucho en juego para ambos equipos en el arranque del campeonato.
Los Chicharroneros dirigidos por Fabricio Benítez llegan con la confianza renovada tras conseguir su primera victoria del torneo en la segunda jornada con el doblete de Nicolás Martínez ante Suchitepéquez buscando consolidar su recuperación como locales.
Marquense por su parte acumula dos derrotas consecutivas sin sumar un solo punto en las primeras dos jornadas. Los Leones dirigidos por Omar Arellano necesitan urgentemente su primera victoria del Apertura 2026 para no quedarse descolgados en el fondo de la tabla de posiciones.
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