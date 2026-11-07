Fútbol Nacional
EN VIVO | Mixco vs. San Pedro: siga el minuto a minuto de la jornada 19
Los chicharroneros reciben a los gallos en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en un duelo de equipos que pelean por meterse en la zona alta de la tabla a cuatro jornadas del cierre.
Mixco y San Pedro se miden hoy a las 15.00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, por la jornada 19 del Apertura 2026. Los chicharroneros llegan con 28 puntos, igualados con Xelajú y Guastatoya, y vienen de caer 3-1 ante Comunicaciones en el Cementos Progreso.
San Pedro llega motivado con 26 puntos, tras vencer 1-0 a Municipal con gol de Germán Águila. Los gallos mantienen el invicto en su casa, pero esta vez les toca salir de visita ante un rival directo en la tabla.
Solo quedan cuatro jornadas, así que cada punto pesa en la tabla. Mixco busca recuperarse de su derrota y no perder terreno, y San Pedro quiere seguir sumando para acercarse a los primeros lugares.
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