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EN VIVO | Municipal vs. Antigua: siga el minuto a minuto de la jornada 21
Los escarlatas reciben al líder colonial hoy a las 5:05 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera, del Trébol, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Municipal y Antigua GFC se miden hoy a las 5:05 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera, del Trébol por la jornada 21 del Apertura 2026. Los coloniales lideran con 39 puntos y llegan tras empatar 1-1 con Suchitepéquez.
Municipal tiene 33 puntos y un partido pendiente, contra Aurora, el miércoles 25 a las 8:00 PM. Los escarlatas vienen de ganar 1-0 a Malacateco y necesitan sumar de tres para acercarse a los dos primeros lugares.
Para Antigua, una victoria le aseguraría el pase directo a semifinales. Para Municipal, ganar es casi obligatorio para no depender de los resultados de Xelajú y Mixco. El árbitro para este encuentro será Sergio Reyna.