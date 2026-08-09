EN VIVO | Municipal vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto de la tercera jornada del Apertura 2026

Municipal recibe a Cobán Imperial en el estadio El Trébol en el partido que cierra la actividad de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Los escarlatas dirigidos por Mario Acevedo llegan al partido como uno de los equipos más sólidos del torneo tras sumar dos victorias consecutivas ante Mixco y Marquense que los tienen entre los líderes de la tabla de posiciones.

Cobán Imperial por su parte llega al estadio El Trébol en busca de sumar puntos para escalar posiciones en el campeonato. Los Príncipes Azules dirigidos por Ramiro Cepeda acumulan un punto tras el empate ante Malacateco.

El partido tiene además un ingrediente especial para Municipal que buscará su tercera victoria consecutiva en el torneo y consolidarse en la cima de la tabla de posiciones. Cobán por su parte sabe que una victoria ante los campeones vigentes sería el mejor impulso posible para relanzar su participación en el Apertura 2026.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: