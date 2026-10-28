Fútbol Nacional
EN VIVO | Municipal vs. Comunicaciones: el clásico 339 enfrenta a rojos y cremas en momentos opuestos
Municipal busca romper su racha de seis jornadas sin ganar, mientras Comunicaciones intenta sumar su segundo triunfo consecutivo para acercarse a la zona de clasificación.
Municipal y Comunicaciones disputan el clásico 339 del futbol guatemalteco en el estadio El Trébol. (Foto Prensa Libre: Archivo)
Municipal y Comunicaciones se enfrentan este miércoles, a las 20 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026. El clásico 339 encuentra a los dos equipos con objetivos urgentes: los rojos quieren volver a ganar y los cremas buscan alejarse de la zona baja.
Municipal ocupa el segundo puesto con 27 puntos, pero acumula seis jornadas sin victoria. Comunicaciones, undécimo con 17 unidades, llega motivado tras vencer 1-0 a Antigua GFC y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Los albos necesitan sumar para acercarse a los puestos de clasificación, de los que los separan seis puntos.
El antecedente más reciente favorece a los escarlatas, que ganaron 1-0 en la primera vuelta. El árbitro designado para el clásico es Armando Reyna.