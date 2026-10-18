Fútbol Nacional
EN VIVO | Municipal vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto de la jornada 15
Los escarlatas reciben Guastatoya este domingo a las 6:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera en el duelo más atractivo de la jornada 15 con el liderato del Apertura 2026 en juego.
Municipal y Guastatoya protagonizan este domingo a las 6:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera el partido más esperado de la jornada 15 del Apertura 2026. Los escarlatas que marchan en la segunda posición buscarán aprovechar su condición de local para recuperar el liderato mientras Guastatoya llegará a defender su posición en lo más alto de la tabla.
Ambos equipos llegan al duelo en un gran momento. Municipal que no ha podido ganar en sus últimos tres partidos necesita los tres puntos para no perder más terreno en la tabla mientras Guastatoya buscará demostrar que tiene argumentos para mantenerse en la cima del campeonato chapín.
El duelo promete ser de los más intensos del torneo entre dos de los equipos más sólidos del campeonato en lo que podría definir quién lidera el Apertura 2026 en esta segunda vuelta que cada vez se pone más interesante.
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