EN VIVO | Municipal vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la novena jornada

Municipal y Malacateco se miden este domingo a las 7:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera en la novena jornada del Apertura 2026. Los escarlatas dirigidos por Mario Acevedo llegan al partido como líderes del torneo con 19 puntos producto de seis victorias un empate y una derrota en ocho jornadas disputadas.

Malacateco llega al partido en la décima posición con ocho puntos tras dos victorias dos empates y cuatro derrotas. Los toros dirigidos por Carlos Robles vienen de caer 2-0 ante Antigua GFC en la jornada anterior y buscarán recuperarse con un resultado positivo de visita ante el líder del campeonato nacional.

El partido promete ser intenso entre un Municipal que defenderá su liderato en casa y un Malacateco con la necesidad urgente de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla del Apertura 2026.

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