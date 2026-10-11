EN VIVO | Municipal vs. Marquense: siga el minuto a minuto de la jornada 13

Municipal y Marquense se miden este domingo a las 5:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera en la jornada 13 del Apertura 2026. Los escarlatas llegan en la segunda posición con 24 puntos y buscarán recuperar el liderato.

Marquense llega al partido en la cuarta posición con 19 puntos en lo que ha sido un buen torneo para los Leones. Los de leones buscarán dar el golpe en El Trébol y meterse de lleno en la pelea por el liderato del campeonato chapín.

El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada entre dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla del Apertura 2026.

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