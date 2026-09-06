EN VIVO | Municipal vs. San Pedro: siga el minuto a minuto de la octava jornada del Apertura 2026

Municipal y San Pedro protagonizan este domingo uno de los partidos más atractivos de la octava jornada del Apertura 2026 en el estadio Manuel Felipe Carrera a las 5:00 PM.

Los escarlatas llegan al partido como líderes del torneo con 15 puntos y con la confianza de haber vencido a Comunicaciones en el clásico mientras que San Pedro llega en la tercera posición con 12 puntos tras su histórica victoria ante Antigua GFC.

San Pedro FC buscará dar el golpe en el estadio Manuel Felipe Carrera y seguir siendo la gran sorpresa del Apertura 2026. Los gallos que han sido uno de los equipos más sólidos del torneo en su debut en la Liga Nacional llegan con la confianza de haber vencido a Antigua y con la ambición de sumar de visita ante el líder del campeonato.

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