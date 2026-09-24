Fútbol Nacional
EN VIVO | Municipal vs. Suchitepéquez: los rojos buscan recuperar el liderato
El campeón recibe a unos Venados urgidos de puntos para alejarse del último lugar del Apertura 2026.
Municipal recibe a Suchitepéquez en el estadio Manuel Felipe Carrera por la undécima jornada del Apertura 2026. (Foto Prensa Libre)
Municipal recibe este jueves a las 20 horas a Suchitepéquez en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el inicio de la undécima jornada del Apertura 2026. Los rojos suman 20 puntos y buscarán su séptima victoria para mantenerse en la pelea por el liderato.
El campeón llega descansado después de no jugar la fecha anterior por el aporte de jugadores a la Selección Nacional de Guatemala. Suchitepéquez, en cambio, ocupa el último lugar con seis unidades y necesita sumar después del empate 2-2 frente a Xelajú MC.
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