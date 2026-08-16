EN VIVO | San Pedro FC vs. Aurora: siga el minuto a minuto de la cuarta jornada del Apertura 2026

San Pedro FC y Aurora se miden este sábado a las 3:00 PM en el estadio Municipal de San Pedro en la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Los Gallos llegan al partido en la quinta posición de la tabla con seis puntos producto de dos victorias y una derrota en lo que ha sido un arranque sólido para el equipo recién ascendido.

Aurora por su parte llega al partido en la novena posición con tres puntos tras conseguir únicamente una victoria en el torneo. Los aurinegros dirigidos por Saúl Phillips necesitan sumar de visitante para escalar posiciones en la tabla y alejarse de los últimos lugares del Apertura 2026.

El partido promete ser intenso entre dos equipos con necesidades distintas en la clasificación. San Pedro buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos mientras Aurora necesita la victoria para relanzar su participación en el torneo chapín.

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