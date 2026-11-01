EN VIVO | San Pedro vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la jornada 18

EN DIRECTO

Fútbol Nacional

EN VIVO | San Pedro vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la jornada 18

Los gallos reciben a los escarlatas este domingo a las 3:00 PM en el estadio Municipal de San Pedro, en un partido en el que Municipal buscará mantener la presión sobre el líder.

Alejandra Soto

|

time-clock

San Pedro y Municipal se miden este domingo a las 3:00 PM en el estadio Municipal de San Pedro, por la jornada 18 del Apertura 2026. Los gallos llegan con 23 puntos y con el invicto de local como principal bandera.

Municipal llega en la segunda posición, con 30 puntos, a solo dos del líder, Antigua. Los escarlatas vienen motivados tras vencer en el clásico y necesitan ganar para no perder terreno en la cima, y visitan un estadio en el que San Pedro todavía no ha perdido.

El partido promete ser muy intenso entre un San Pedro que defiende su fortaleza de local y un Municipal que no puede ceder puntos si quiere pelear por el liderato en el cierre de la segunda vuelta.

01 de noviembre 2026, 14:00h

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Apertura 2026 CSD Municipal Data Factory Futbol nacional Liga Nacional San Pedro 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM