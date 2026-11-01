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EN VIVO | San Pedro vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la jornada 18
Los gallos reciben a los escarlatas este domingo a las 3:00 PM en el estadio Municipal de San Pedro, en un partido en el que Municipal buscará mantener la presión sobre el líder.
San Pedro y Municipal se miden este domingo a las 3:00 PM en el estadio Municipal de San Pedro, por la jornada 18 del Apertura 2026. Los gallos llegan con 23 puntos y con el invicto de local como principal bandera.
Municipal llega en la segunda posición, con 30 puntos, a solo dos del líder, Antigua. Los escarlatas vienen motivados tras vencer en el clásico y necesitan ganar para no perder terreno en la cima, y visitan un estadio en el que San Pedro todavía no ha perdido.
El partido promete ser muy intenso entre un San Pedro que defiende su fortaleza de local y un Municipal que no puede ceder puntos si quiere pelear por el liderato en el cierre de la segunda vuelta.