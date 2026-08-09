EN VIVO | San Pedro vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto de la tercera jornada del Apertura 2026

San Pedro FC y Suchitepéquez protagonizan este sábado uno de los duelos más especiales de la tercera jornada del Apertura 2026 en el estadio Municipal de San Pedro Sacatepéquez este domingo a las 15.00 horas.

Ambos equipos que se enfrentaron en la final de la Primera División la temporada pasada llegan a este partido como los dos recién ascendidos a la Liga Nacional con situaciones diferentes en la tabla de posiciones del torneo.

San Pedro FC llega al partido con tres puntos tras su debut victorioso ante Xelajú en la primera jornada aunque cayó ante Comunicaciones en la segunda. Suchitepéquez por su parte suma apenas un punto conseguido en el empate ante Comunicaciones en el debut y una derrota en la segunda jornada por lo que los Venados necesitan con urgencia sumar ante su conocido rival.

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