Fútbol Nacional
EN VIVO | San Pedro vs. Antigua GFC: siga el minuto a minuto de la sexta jornada del Apertura 2026
Los coloniales visitan a los gallos este domingo a las 15 horas, en busca de su quinta victoria consecutiva, que los mantendría como el único equipo invicto del Apertura 2026.
San Pedro y Antigua GFC se enfrentan este domingo, a las 15 horas, en el Estadio Municipal de San Pedro, por la sexta jornada del Apertura 2026. Los coloniales llegan como líderes y únicos invictos del campeonato, con 12 puntos y cuatro victorias consecutivas.
Los Gallos, por su parte, ocupan la cuarta posición con nueve puntos y han tenido un destacado debut en la Liga Nacional. El equipo dirigido por Edwin “Chino” Vásquez buscará aprovechar su condición de local para sorprender al líder.
Antigua intentará mantener su paso perfecto y conseguir su quinta victoria consecutiva, mientras San Pedro buscará dar un golpe ante uno de los equipos más sólidos del torneo.
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