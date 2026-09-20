EN VIVO | San Pedro vs. Cobán Imperial: siga el minuto a minuto de la décima jornada del Apertura 2026

San Pedro y Cobán Imperial abren la actividad dominical de la décima jornada del Apertura 2026 este domingo a las 2:50 PM en el estadio Municipal Sampedrano. Los Gallos llegan al partido en la cuarta posición con 17 puntos en lo que ha sido un arranque impecable en su debut en la Liga Nacional.

Cobán Imperial llega al partido en la undécima posición con 6 puntos y con la urgencia de sumar para salir de la zona baja de la tabla. Los príncipes azules que han tenido un torneo muy complicado buscarán aprovechar la visita al estadio Sampedrano para conseguir puntos que les permitan escalar posiciones.

El partido promete ser interesante entre un San Pedro que buscará mantener su fortaleza como local y un Cobán que llega con la necesidad de sumar para no quedarse definitivamente descolgado en la parte baja de la clasificación del Apertura 2026.

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