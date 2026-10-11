EN VIVO | San Pedro vs. Comunicaciones: siga el minuto a minuto de la jornada 13

San Pedro y Comunicaciones abren la actividad dominical de la jornada 13 del Apertura 2026 este domingo a las 3:00 PM en el estadio Municipal de San Pedro. Los gallos llegan en la séptima posición con 18 puntos y buscarán mantener su buen nivel como locales en lo que ha sido un torneo muy positivo.

Comunicaciones llega al partido en la octava posición con 14 puntos y con la confianza de haber sumado victorias consecutivas en las últimas jornadas. Los cremas buscarán encadenar su tercera victoria seguida para seguir escalando posiciones en la tabla del Apertura 2026.

El partido promete ser muy disputado entre dos equipos con aspiraciones de clasificar a la fase final del torneo chapín en lo que será uno de los duelos más interesantes de la jornada dominical.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: