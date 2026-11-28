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EN VIVO | San Pedro vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto de la jornada 22
Los gallos juegan en casa por asegurar el último boleto a la fase final disponible ante unos pecho amarillo que ya están clasificados.
San Pedro y Guastatoya se miden hoy a las 3:00 PM en el estadio Mateo Sicay Paz, por la última jornada del Apertura 2026. Los Gallos son sextos con 29 puntos y llegan tras caer 2-0 ante Cobán. Guastatoya suma 34 y viene de golear 4-1 a Comunicaciones.
San Pedro, que juega su primera campaña en la Liga Nacional, asegura el sexto lugar si gana, porque llegaría a 32 y ni Cobán ni Marquense pueden alcanzarlo. Con un empate o una derrota depende de lo que hagan sus perseguidores.
Guastatoya ya aseguró su lugar en la fase final, porque ningún equipo de abajo puede alcanzar sus 34 puntos. Su opción de ir directo a semifinales es muy remota y exigiría una combinación de resultados y de diferencia de goles muy improbable.