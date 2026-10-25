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Fútbol Nacional
EN VIVO | San Pedro vs. Malacateco: siga el minuto a minuto de la jornada 16
Los gallos reciben a los toros este domingo a las 3:10 PM en el estadio Municipal Sampedrano en un duelo donde San Pedro buscará sumar de local para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.
San Pedro y Malacateco se miden este domingo a las 3:10 PM en el estadio Municipal Sampedrano en la jornada 16 del Apertura 2026. Los gallos llegan en la séptima posición con 22 puntos y han demostrado ser una fortaleza difícil de conquistar en su estadio en lo que buscarán aprovechar para sumar tres puntos importantes.
Malacateco llega en la novena posición con 18 puntos en lo que ha sido una segunda vuelta muy irregular para los toros. Los visitantes saben que un triunfo los acercaría a la zona de clasificación del torneo chapín en lo que sería un resultado muy importante para sus aspiraciones.
El duelo promete ser muy intenso entre dos equipos que se conocen bien y que llegan con necesidades distintas en la tabla. San Pedro buscará defender su invicto como local mientras Malacateco intentará dar el golpe de visita en la jornada 16 del Apertura 2026.