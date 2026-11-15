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Fútbol Nacional
EN VIVO | San Pedro vs. Marquense: siga el minuto a minuto de la jornada 20
Los gallos reciben a los leones hoy a las 3:00 PM en el estadio Municipal de San Pedro, en un duelo de equipos separados por un solo punto en la tabla.
San Pedro y Marquense se miden hoy a las 3:00 PM en el estadio Municipal de San Pedro, por la jornada 20 del Apertura 2026. Los gallos llegan con 26 puntos, en el sexto lugar, y con el invicto como local.
Marquense llega con 25 puntos, a uno de su rival, y viene de caer 2-0 ante Comunicaciones en su estadio, en un partido en el que falló dos penales. Los Leones buscan una reacción de visita para no perder terreno en una zona de la tabla muy apretada.
San Pedro, por su parte, viene de caer 2-1 ante Mixco y quiere recuperarse en su cancha. Con tan poca distancia entre ambos, el resultado puede mover posiciones a pocas jornadas del cierre de la fase de clasificación.