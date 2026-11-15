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EN VIVO | Suchitepéquez vs. Antigua GFC: siga el minuto a minuto de la jornada 20
Los venados reciben al líder Antigua hoy a las 5:05 PM en el estadio Carlos Salazar Hijo, en un duelo en el que los coloniales buscan sostener la cima.
Suchitepéquez y Antigua GFC se miden hoy a las 5:05 PM en el estadio Carlos Salazar Hijo, por la jornada 20 del Apertura 2026. Los venados llegan en el último lugar de la tabla, con 12 puntos, y necesitan sumar para acercarse a la zona media a pocas jornadas del cierre de la fase de clasificación.
Antigua llega como líder con 38 puntos, tras vencer 2-0 a Malacateco con goles de Agustín Maziero y Juan Francisco Apaolaza. Los coloniales buscan mantener la ventaja sobre sus perseguidores Xelajú y Mixco.
El partido enfrenta al líder con el último lugar, en una tabla donde cada punto puede mover posiciones. Antigua quiere cuidar el primer lugar y Suchitepéquez, que juega en casa, buscará dar la sorpresa.