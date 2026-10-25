EN VIVO | Suchitepéquez vs. Aurora FC: siga el minuto a minuto de la jornada 16

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EN VIVO | Suchitepéquez vs. Aurora FC: siga el minuto a minuto de la jornada 16

Los venados reciben a los aurinegros este domingo a las 5:30 PM en el estadio Carlos Salazar Hijo en un duelo donde Suchitepéquez buscará urgentemente su segunda victoria del torneo.

Alejandra Soto

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Suchitepéquez y Aurora FC se miden este domingo a las 5:30 PM en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango en la jornada 16 del Apertura 2026. Los venados llegan en el último lugar con apenas 8 puntos y necesitan urgentemente ganar de local para no quedar definitivamente descolgados en el torneo nacional.

Aurora llega en la octava posición con 21 puntos buscando sumar de visita para seguir escalando posiciones en la segunda vuelta del Apertura 2026 y lograr mantenerse en los puestos de la clasificación.

El partido promete ser muy intenso entre un Suchitepéquez que juega por su vida en el torneo y un Aurora que llegará con la confianza de sus últimas actuaciones en lo que será el duelo que cierra la jornada 16.

25 de octubre 2026, 16:30h

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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Alejandra Soto

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