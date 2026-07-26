EN VIVO | Suchitepéquez vs. Comunicaciones: siga el minuto a minuto de la primera jornada del Apertura 2026

Suchitepéquez y Comunicaciones cierran la primera jornada del Torneo Apertura 2026 este domingo en el estadio Carlos Salazar Hijo a las 5:00 PM en un duelo especial para los Venados que regresan a la máxima categoría tras conseguir el ascenso la temporada pasada.

Comunicaciones llega con un plantel renovado tras la salida de 12 jugadores en el receso de mitad de año y bajo la dirección del técnico chileno Marco Antonio Figueroa quien buscará demostrar que los cambios apuntan en la dirección correcta desde el arranque del campeonato.

El encuentro tiene además un ingrediente especial para Suchitepéquez que será dirigido en este nuevo reto por el mexicano Héctor Almirano y que disputará su primer partido oficial en la Liga Nacional ante uno de los clubes más grandes del fútbol guatemalteco en lo que promete ser una tarde de emociones en el estadio Carlos Salazar Hijo.

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26 de julio 2026, 16:15h Los equipos calientan en el Carlos Salazar Hijo