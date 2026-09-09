EN VIVO | Suchitepéquez vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto del Apertura 2026

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EN VIVO | Suchitepéquez vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto del Apertura 2026

Suchitepéquez busca salir del fondo ante un Guastatoya que pelea por mantenerse entre los primeros puestos del campeonato.

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Suchitepéquez y Guastatoya cierran este miércoles la jornada en el estadio Carlos Salazar Hijo, en un partido con objetivos muy diferentes para ambos equipos. Los Venados necesitan sumar para salir del último puesto, mientras Guastatoya busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

El conjunto de Suchitepéquez apenas suma cuatro puntos después de siete jornadas y llega urgido de una victoria. Guastatoya, en cambio, ocupa la cuarta posición con 12 unidades y buscará aprovechar el momento de su rival para acercarse a la cima.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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