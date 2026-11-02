Fútbol Nacional
EN VIVO | Suchitepéquez vs. Malacateco: Venados y Toros buscan salir del fondo del Apertura 2026
Los dos equipos llegan necesitados de puntos y se enfrentan en un duelo directo por alejarse de los últimos puestos.
Suchitepéquez recibe este lunes a Malacateco, a las 20 horas, en el estadio Carlos Salazar Hijo, en un duelo entre dos equipos urgidos de puntos en el Torneo Apertura 2026.
Los Venados ocupan el último lugar con nueve unidades después de 17 jornadas, mientras los Toros son penúltimos con 19 puntos. El equipo dirigido por Omar Zalazar buscará aprovechar su condición de local para recortar distancias y comenzar a salir del fondo de la clasificación.
En la primera vuelta, Malacateco se impuso 2-0 en el duelo correspondiente a la séptima jornada, por lo que Suchitepéquez intentará tomar revancha ante su afición.
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