EN VIVO | Suchitepéquez vs. Marquense: siga el minuto a minuto de la cuarta jornada del Apertura 2026

Suchitepéquez y Marquense protagonizan este sábado uno de los partidos más importantes de la cuarta jornada del Apertura 2026 en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango a las 5:00 PM. El duelo enfrenta a los dos equipos que ocupan los últimos lugares de la tabla en lo que es un verdadero partido de seis puntos para ambas instituciones.

Suchitepéquez llega al partido en la penúltima posición con apenas un punto conseguido en su empate ante Comunicaciones en el debut del torneo. Los Venados acumulan dos derrotas consecutivas desde entonces buscarán aprovechar su condición de local para sumar sus primeros tres puntos del campeonato.

Marquense por su parte llega en la última posición de la tabla como el único equipo sin puntos en el Apertura 2026 tras acumular tres derrotas consecutivas. Los Leones dirigidos por Omar Arellano necesitan con urgencia su primera victoria del torneo para no seguir descendiendo en la clasificación en lo que es el arranque más complicado del campeonato para cualquier equipo.

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