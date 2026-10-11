Fútbol Nacional
EN VIVO | Suchitepéquez vs. Mixco: siga el minuto a minuto de la jornada 13
El partido que fue reprogramado se disputará este domingo a las 10:30 AM en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango con Suchitepéquez buscando urgentemente los tres puntos para salir del último lugar de la tabla.
Suchitepéquez y Mixco reanudan este domingo a las 10:30 AM el partido suspendido el sábado por fuertes lluvias. Los venados que ganaban 1-0 al momento de la suspensión buscarán mantener la ventaja y sumar tres puntos vitales para salir del último lugar de la tabla.
Mixco llega en la sexta posición con 18 puntos y necesitará remontar el marcador para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares del campeonato chapín.
El partido promete ser muy intenso con Suchitepéquez defendiendo su ventaja y Mixco buscando el empate desde el primer minuto en la reanudación de este duelo pendiente.
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