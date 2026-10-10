EN VIVO | Suchitepéquez vs. Mixco: siga el minuto a minuto de la jornada 13

Suchitepéquez y Mixco se miden este sábado a las 5:00 PM en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango en la jornada 13 del Apertura 2026. Los venados llegan en el último lugar con apenas seis puntos y con la necesidad urgente de ganar de local para no quedar definitivamente descolgados en el torneo.

Mixco llega en la sexta posición con 18 puntos en lo que ha sido un arranque irregular para los chicharroneros en los últimos torneos. Los visitantes buscarán sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato chapín.

El partido promete ser muy intenso entre un Suchitepéquez que juega por su vida en el torneo y un Mixco que no querrá ceder puntos de visita ante el último lugar de la tabla.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí: