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Fútbol Nacional
EN VIVO | Suchitepéquez vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la jornada 22
Los venados, ya sin opciones de clasificar, reciben a los escarlatas, que buscan pelear por el pase directo a semifinales, este sábado a las 3:00 PM en el Carlos Salazar Hijo.
Suchitepéquez y Municipal se enfrentan este sábado a las 3:00 PM en el estadio Carlos Salazar Hijo, por la última jornada de la fase de clasificación. Los venados son últimos con 13 puntos y llegan tras caer 3-1 ante Xelajú. Municipal suma 37 y venció a Aurora en el partido pendiente.
Suchitepéquez quedó matemáticamente fuera de la fase final, porque con tres puntos más llegaría a 16. Juega para cerrar el torneo con una victoria ante su afición y complicarle la tarde a un rival que sí se juega algo.
Municipal ya aseguró su lugar en la fase final y está igualado con Xelajú y Mixco en 37 puntos, aunque con +12 de diferencia de goles. Necesita ganar para llegar a 40 y esperar tropiezos de otros equipos para meterse entre los dos primeros.