Fútbol Nacional
EN VIVO | Suchitepéquez vs. San Pedro: siga el minuto a minuto del último encuentro de la fecha 14
Suchitepéquez y San Pedro cierran este miércoles la jornada 14 del Apertura 2026 en el estadio Carlos Salazar Hijo.
Suchitepéquez recibirá a San Pedro.(Foto Prensa Libre).
La jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se cerrará en el estadio Carlos Salazar Hijo, donde Deportivo Suchitepéquez recibirá a San Pedro en el último encuentro de la fecha.
Será la segunda ocasión en que ambos equipos, recién ascendidos a la Liga Nacional, se enfrenten en el certamen. En la tercera jornada se midieron en el estadio Municipal de San Pedro, donde el conjunto shecano se impuso 3-0. Ahora, el cuadro mazateco buscará la revancha ante su afición.
Para los venados será un encuentro clave en su objetivo de conseguir apenas su segunda victoria del campeonato, bajo la dirección de Omar Salazzar. El conjunto mazateco llega con la urgencia de sumar tres puntos, ya que, aunque un triunfo no le permitiría abandonar el último lugar de la clasificación, sí lo acercaría a sus rivales directos en la lucha por salir del fondo de la tabla.
Por su parte, San Pedro, dirigido por Edwin “Chino” Vázquez, se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la clasificación y buscará conseguir una nueva victoria como visitante para continuar entre los protagonistas del campeonato.
El partido comenzará a las 19 horas y podrás seguir aquí el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro.