EN VIVO | Suchitepéquez vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto de la décima jornada del Apertura 2026

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EN VIVO | Suchitepéquez vs. Xelajú MC: siga el minuto a minuto de la décima jornada del Apertura 2026

Los venados reciben a los superchivos este domingo en el estadio Carlos Salazar Hijo en un duelo donde Suchitepéquez buscará sumar su segunda victoria del torneo ante un Xelajú que llega en la séptima posición.

Alejandra Soto

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Suchitepéquez y Xelajú MC se miden este domingo en el estadio Carlos Salazar Hijo en la décima jornada del Apertura 2026. Los venados que ocupan el último lugar de la tabla con apenas cinco puntos en nueve jornadas y solo una victoria en el torneo buscarán aprovechar su condición de local para sumar.

Xelajú MC llega al partido en la séptima posición con 12 puntos en lo que ha sido un torneo irregular para los Superchivos. Los quetzaltecos buscarán sumar de visita para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato y no perder terreno en la tabla del Apertura 2026.

El partido promete ser muy disputado entre un Suchitepéquez con la necesidad urgente de ganar en casa y un Xelajú que buscará aprovechar las dificultades del rival para sumar tres puntos importantes en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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