En vivo, Surinam vs. Guatemala: siga las incidencias del partido de la Bicolor desde Paramaribo

La selección de Guatemala visita este viernes a Surinam en Paramaribo por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscará sumar tres puntos para disputar el liderato del Grupo B.

Guatemala llega después de la victoria 6-0 sobre El Salvador, resultado que le permitió recuperarse de la derrota ante Jamaica en la jornada inaugural y mantenerse en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

La Bicolor ocupa actualmente la segunda posición del grupo con tres puntos y una diferencia de goles de +5, mientras que Surinam lidera con seis unidades y +2. Un triunfo permitiría a Guatemala igualar en puntos a su rival y superarlo en la clasificación por diferencia de goles. Honduras, Jamaica y El Salvador también suman tres puntos, por lo que los resultados de la jornada tendrán incidencia en las posiciones del grupo.

Para este compromiso, Guatemala tendrá dos bajas: Óscar Santis, lesionado en el encuentro ante El Salvador, y Darwin Lom, quien deberá cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Sigue aquí las principales incidencias del encuentro entre Surinam y Guatemala.

02 de octubre 2026, 10:12h Surinam domina el arranque del partido

Tras disputarse los primeros 10 minutos del encuentro, Surinam se ha adueñado de la posesión del balón y controla las acciones del partido. El conjunto local ha tomado la iniciativa desde el inicio, presionando en campo rival y buscando generar peligro sobre el arco defendido por Guatemala.

02 de octubre 2026, 15:06h Surinam tuvo la primera llegada clara del partido y estuvo cerca de abrir el marcador

El conjunto local ha tomado la iniciativa en este inicio del encuentro, presionando alto y generando peligro sobre el arco defendido por Navarro.

02 de octubre 2026, 16:00h Arrancan las acciones en el Franklin Essed

Inician los primeros 45 minutos del encuentro entre Surinam y Guatemala en Paramaribo, donde ambas selecciones buscan imponer sus condiciones en esta tercera fecha de la Liga de Naciones de Concacaf.

02 de octubre 2026, 15:45h Guatemala va por un triunfo clave para acercarse a la siguiente fase

La Bicolor necesita una victoria para colocarse en una posición favorable y aumentar sus opciones de avanzar a la siguiente fase de la competencia. El combinado nacional buscará sumar los tres puntos y dar un paso importante en la lucha por la clasificación.

02 de octubre 2026, 15:25h Surinam confirma su once para recibir a Guatemala en casa

Esta es la alineación del conjunto caribeño para enfrentarse a la Selección Nacional de Guatemala en condición de local.

02 de octubre 2026, 15:12h Alineación de Luis Fernando Tena

El técnico mexicano apuesta por una alineación con varias sorpresas, en busca de sumar tres puntos vitales para la Selección de Guatemala en esta jornada y mantenerse firme en la lucha por sus objetivos.

02 de octubre 2026, 15:10h La Bicolor salta al campo con su segundo uniforme ante Surinam

La Selección Nacional de Guatemala salta al terreno de juego con su segundo uniforme para enfrentar a su similar de Surinam, en el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor buscará sumar un resultado positivo en suelo surinamés.

02 de octubre 2026, 15:05h Así es el estadio Franklin Essed

El estadio Franklin Essed luce sus mejores galas para albergar el encuentro entre Surinam y Guatemala, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

02 de octubre 2026, 15:00h Duelo importante para la Azul y Blanco

La Selección Nacional se enfrenta en punto de las 16: horas de Guatemala al conjunto de Surinam por la tercera jornada de la Liga de Naciones, en un duelo que se disputará en Paramaribo.