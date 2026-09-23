EN VIVO | Xelajú MC vs. Antigua GFC: duelo de contrastes en el Apertura 2026

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EN VIVO | Xelajú MC vs. Antigua GFC: duelo de contrastes en el Apertura 2026

Los Chivos buscan acercarse a los primeros puestos ante un Antigua GFC que quiere ampliar su ventaja en el liderato.

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Xelajú MC recibe este miércoles a Antigua GFC, a las 20 horas, en el estadio Mario Camposeco, en un partido pendiente de la cuarta jornada del Apertura 2026. Los Chivos ocupan el séptimo lugar con 12 puntos y buscan recuperar terreno en el campeonato.

Antigua GFC llega como líder con 21 unidades y una victoria le permitiría ampliar su ventaja sobre Municipal, que suma 20. Los coloniales no jugaron el fin de semana debido a la reprogramación de su duelo contra los rojos, mientras Xelajú viene de empatar 2-2 frente a Suchitepéquez.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Xelajú MC y Antigua GFC.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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