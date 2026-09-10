EN VIVO | Xelajú MC vs. Cobán Imperial: los Príncipes necesitan reaccionar pero tienen una dura prueba ante los chivos

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EN VIVO | Xelajú MC vs. Cobán Imperial: los Príncipes necesitan reaccionar pero tienen una dura prueba ante los chivos

Xelajú llega motivado tras ganar el derbi occidental, mientras Cobán Imperial busca poner fin a su mala racha.

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Xelajú MC recibe a Cobán Imperial en el estadio Mario Camposeco para cerrar la octava jornada del Torneo Apertura 2026.

Xelajú MC y Cobán Imperial cierran este jueves la octava jornada en el estadio Mario Camposeco, en un duelo entre dos equipos que necesitan mejorar su posición en el campeonato.

Los Superchivos llegan motivados después de vencer a Marquense en el derbi occidental y ocupan el quinto lugar con 10 puntos.

Cobán, en cambio, atraviesa una complicada racha de cuatro derrotas consecutivas y necesita sumar para comenzar a alejarse de los últimos puestos.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Xelajú MC y Cobán Imperial.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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