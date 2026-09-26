EN VIVO | Xelajú MC vs. Comunicaciones: siga el minuto a minuto de la jornada 11 del Apertura 2026

Xelajú MC y Comunicaciones se miden este sábado a las 8:10 PM en el estadio Mario Camposeco en la undécima jornada del Apertura 2026. Los superchivos llegan al partido en la quinta posición con 15 puntos y buscarán aprovechar su condición de local para sumar y seguir escalando posiciones en la tabla.

Comunicaciones llega al partido en la décima posición con apenas 8 puntos en lo que es uno de los arranques más complicados del club en los últimos años. Los Cremas dirigidos por Roberto Montoya necesitan urgentemente una victoria para salir de la zona baja y cortar una racha negativa que preocupa a toda la institución alba.

El partido promete ser muy intenso entre un Xelajú que llega con confianza y un Comunicaciones que sabe que no puede seguir cediendo puntos si quiere mantenerse con opciones de clasificar a la fase final del Apertura 2026.

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