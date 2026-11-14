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Fútbol Nacional
EN VIVO | Xelajú MC vs. Guastatoya: siga el minuto a minuto de la jornada 20
Los superchivos reciben a los pechoamarillo hoy a las 3:00 PM en el estadio Mario Camposeco, en un duelo de equipos que pelean por la parte alta de la tabla.
Xelajú MC y Guastatoya se miden hoy a las 3:00 PM en el estadio Mario Camposeco, por la jornada 20 del Apertura 2026. Los superchivos llegan con 31 puntos, igualados con Mixco, tras vencer 1-0 a Cobán de visita con un penal de Steven Cárdenas en el tiempo añadido.
Guastatoya visita Quetzaltenango en la zona alta de la clasificación, donde cada punto pesa a pocas jornadas del cierre de la fase de clasificación. Los pecho amarillo buscan sumar para no perder contacto con los primeros lugares.
El partido enfrenta a dos equipos que necesitan los tres puntos y que, por la apretada tabla, saben que un resultado puede moverlos varias posiciones.