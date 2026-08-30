EN VIVO | Xelajú MC vs. Mixco: siga el minuto a minuto de la sexta jornada del Apertura 2026

Xelajú MC y Mixco cierran la sexta jornada del Apertura 2026 este domingo a las 7:00 PM en el estadio Mario Camposeco. Los Superchivos dirigidos por Roberto Hernández llegan al partido en la décima posición con apenas cuatro puntos y con la urgencia de sumar en casa para empezar a escalar posiciones en la tabla.

Mixco por su parte llega al Mario Camposeco en la cuarta posición con nueve puntos en lo que ha sido uno de los arranques más sólidos de los chicharroneros en los últimos torneos. Los dirigidos por Fabricio Benítez saben que una victoria en Quetzaltenango los metería de lleno entre los líderes del Apertura 2026.

El partido promete ser intenso entre un Xelajú que necesita los tres puntos para salir de los últimos lugares y un Mixco que llega con la confianza de quien ha sido uno de los equipos más regulares del torneo en este arranque de campeonato.

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