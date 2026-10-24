EN VIVO | Xelajú MC vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la jornada 16

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EN VIVO | Xelajú MC vs. Municipal: siga el minuto a minuto de la jornada 16

Los superchivos reciben este sábado a las 2:00 PM en el estadio Mario Camposeco a los rojos que llegan en un mal momento del torneo con cinco partidos sin poder ganar.

Alejandra Soto

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Xelajú MC y Municipal se miden este sábado a las 2:00 PM en el estadio Mario Camposeco para abrir la jornada 16 del Apertura 2026. Los superchivos llegan en la séptima posición con 21 puntos buscando sumar de local para escalar posiciones en la segunda vuelta del torneo.

Municipal llega en la segunda posición con 27 puntos pero arrastra una mala racha de cinco partidos sin ganar que incluye cuatro empates y una derrota en lo que ha frenado su lucha por el liderato del torneo nacional.

El partido promete ser muy atractivo entre el vigente campeón Municipal y el subcampeón Xelajú que buscará aprovechar el mal momento escarlata para sumar tres puntos importantes en el Mario Camposeco.

24 de octubre 2026, 13:00h

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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Alejandra Soto

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