EN VIVO | Xelajú MC vs. San Pedro: siga el minuto a minuto de la jornada 12 del Apertura 2026

Xelajú MC y San Pedro FC cierran la actividad sabatina de la jornada 12 del Apertura 2026 este sábado a las 8:00 PM en el estadio Mario Camposeco. Los superchivos que vienen de perder ante Comunicaciones llegan al partido en la séptima posición con 15 puntos y buscarán recuperarse ante su afición.

San Pedro llega al partido en la cuarta posición con 18 puntos en lo que sigue siendo uno de los arranques más sólidos del torneo para el equipo sampedrano. Los gallos buscarán sumar de visita para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026.

El partido promete ser muy atractivo entre dos equipos con aspiraciones de clasificar a la fase final del torneo chapín en lo que será uno de los duelos más interesantes de la jornada.

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