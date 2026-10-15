Fútbol Nacional
EN VIVO | Xelajú vs. Malacateco: siga el minuto a minuto del encuentro por la fecha 14
Con la obligación de sumar en casa, Xelajú MC recibe este jueves a un Malacateco que llega motivado tras ganar en la fecha anterior.
Xelajú recibe al cuadro de Malacateco. (Foto Prensa Libre).
En la continuación de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, este jueves se disputarán tres encuentros. El primero enfrentará a Xelajú MC y Malacateco en el estadio Mario Camposeco, a partir de las 12 horas.
Debido a los trabajos de remodelación que se realizan en el recinto quetzalteco, el conjunto chivo disputará varios partidos como local en horario diurno durante las próximas semanas. Este compromiso será el primero de esa serie de encuentros.
El equipo dirigido por Roberto Hernández llega después de caer frente a Aurora FC en la jornada anterior, mientras que Malacateco afrontará el compromiso con mayor confianza tras vencer a Guastatoya. Ambos conjuntos llegan en circunstancias diferentes, pero con el mismo objetivo: sumar tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación en un campeonato cada vez más disputado.
Podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro aquí, a partir de las 12 horas.