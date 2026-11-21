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EN VIVO | Xelajú vs. Suchitepéquez: siga el minuto a minuto de la jornada 21
Los superchivos reciben a los venados hoy a la 1:00 PM en el Mario Camposeco en el partido que abre la penúltima jornada y con el pase directo a semifinales en juego.
Xelajú MC y Suchitepéquez se miden hoy a la 1:00 PM en el estadio Mario Camposeco, por la jornada 21 del Apertura 2026. Los superchivos son segundos con 34 puntos, igualados con Mixco, y vienen de golear 4-0 a Guastatoya.
Suchitepéquez es último con 13 puntos y llega tras empatar 1-1 con Antigua, partido en el que jugó con diez desde el minuto 39. Xelajú necesita ganar para seguir en la pelea con Municipal por uno de los dos boletos directos.
Quedan dos jornadas para el cierre de la fase de clasificación, y los dos primeros de la tabla avanzan directo a semifinales, mientras que del tercero al sexto jugarán una ronda previa. Con Antigua líder con 39 puntos, los Superchivos y los Chicharroneros no pueden permitirse perder puntos como locales.