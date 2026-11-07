Fútbol Nacional
Fallece un aficionado de Suchitepéquez tras un incidente en las gradas del estadio Carlos Salazar Hijo
Ernesto de León murió el pasado viernes 6 de noviembre, después de 12 días hospitalizado por un golpe en la cabeza que recibió durante el partido de Suchitepéquez ante Aurora.
Aficionados de Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo durante el partido ante Aurora FC, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Mayerly Estrada).
Ernesto de León, aficionado del Deportivo Suchitepéquez, murió el viernes 6 de noviembre tras permanecer 12 días hospitalizado por un golpe en la cabeza. La noticia fue difundida por medios locales de Mazatenango y causó pesar en el fútbol nacional.
El incidente ocurrió el 25 de octubre en el estadio Carlos Salazar Hijo, el día del partido entre Suchitepéquez y Aurora, por la jornada 16 del Apertura 2026. El encuentro terminó 2-2.
Según versiones de aficionados recogidas por los medios locales, tras una discusión en la zona de la general norte, otro aficionado habría empujado a Ernesto de León. El hombre cayó hasta la última grada y sufrió golpes en la cabeza. Lamentablemente, no logró recuperarse de una contusión cerebral tras varios días hospitalizado, y su fallecimiento se confirmó ayer.
Mensajes de condolencia
De León era seguidor fiel del club venado y, según los reportes, transmitió su cariño por los colores a su familia. También formaba parte del grupo de coleccionistas Numismático Xochiltepelt.
El grupo expresó sus condolencias a la familia y lo recordó como un compañero ejemplar, además de enviar su pésame a sus seres queridos por lo que calificó como una pérdida irreparable.
El CSD Suchitepéquez no se ha pronunciado. En redes sociales, algunas publicaciones piden que se investigue lo ocurrido, que se aclaren responsabilidades y que se revise la seguridad en el estadio Carlos Salazar Hijo.